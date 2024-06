Juventus, la firma di Thiago Motta arriverà settimana prossima | Intanto il tecnico chiede a Giuntoli due giocatori

L’arrivo in via ufficiale di Thiago Motta a Torino, sponda bianconera, non dovrebbe essere a rischio e tutto è stato programmato con la firma sul contratto che arriverà settimana prossima. È ciò che fa sapere il noto esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo profilo X che aggiunge come il tecnico stia lavorando insieme a Giuntoli per la Juve del futuro.

Romano: “Motta chiede Di Gregorio e Koopmeiners”

Romano ha svelato i piani dei bianconeri per i giorni a venire: “Thiago Motta firmerà come nuovo allenatore della Juventus la prossima settimana, non era ancora stato programmato per firmare questa settimana. Nessun problema, nessuna modifica. È tutto fatto e il contratto fino a giugno 2027 sarà siglato la prossima settimana. Motta già progetta per la Juve mosse come Di Gregorio e Koopmeiners”.