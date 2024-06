Biasin sulla Juventus: “Giuntoli ha le idee chiarissime. Koopmeiners costa ma..”

“E la Juve? Giuntoli ha le idee chiarissime, molto più di quanto si voglia far credere. In mezzo a un mare di voci buttate sul piatto l’obiettivo principale resta uno: Koopmeiners. Costa una valanga di soldi, si sa, ma il dirigente bianconero sta studiando qualunque incastro pur di portarlo a Torino. E anche in regime di “zero spese folli” non è affatto detto che non riesca a farcela”.

Biasin: “L’obiettivo della Juventus resta Koopmeiners”

Sono queste le parole di Fabrizio Biasin, giornalista ed esperto delle vicessitudini Inter, e che nel suo editoriale a TMW ha parlato della Juventus.