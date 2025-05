Al Milan è tutto da rifare, sono nel mezzo di lavori in corso tra dirigenza, rinnovi, cessioni e prossimo mercato. La questione direttore sportivo è ancora aperta, fino a quando non ci sarà la scelta finale sarà difficile capire quale profilo verrà valutato anche come allenatore.

Milan, Sarri in corsa per la prossima panchina

L’idea della dirigenza rossonera è quella di prendere un tecnico di alto profilo, infatti si pensa al ritorno di Allegri è una soluzione anche se al momento non ci sono certezze. Un altro nome spuntato da qualche giorno e da non sottovalutare è quello di Sarri, reduce dall’esperienza con la Lazio.

Il Milan non è fermo sul mercato e valuta alcune soluzioni che potrebbero essere interessanti in chiave futura. Per la difesa oltre a Coppola del Verona, i rossoneri sono in pressing anche su Mosquera del Valencia. Da capire poi quali potrebbero essere i margini di manovra. Molto dipenderà dalle richieste del club spagnolo. Piace anche Okoli del Leicester City. Infine è praticamente già deciso che Joao Felix a fine stagione rientrerà al Chelsea da dove ripartirà per una nuova destinazione. Non è da escludere anche un suo ritorno al Benfica. L’alternativa più probabile però è il campionato arabo.