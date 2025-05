La Roma sta vivendo un momento magico, la formazione guidata da Ranieri sogna la qualificazione alla prossima Champions League. Ciò che preoccupa e chi guiderà i giallorossi nella prossima stagione, la corsa alla panchina è ancora aperta.

Roma, i nomi per la panchina dopo Ranieri

La Roma continua a sognare: i giallorossi ieri hanno vinto anche contro la Fiorentina con un risultato di 1-0 allo Stadio Olimpico e restano ancora in corsa Champions. Mancano ora soltanto 3 partite alla fine della stagione e il sostituto di Ranieri non è stato ancora annunciato.

Il tecnico e Ghisolfi continuano ad esaminare i profili in attesa di una decisione definitiva che arriverà a breve, la squadra non dovrà restare senza allenatore. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Stefano Pioli non è tra i nomi presi in considerazione. Nella short list sono presenti sia Cesc Fabregas che Francesco Farioli. Le quotazioni di Massimiliano Allegri vengono date in rialzo, la Roma sta provando a convincerlo ad accettare il suo progetto.