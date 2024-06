Juventus, c’è l’accordo con Calafiori | Può firmare un quinquennale, ma bisogna trattare col Bologna

E’ stato l’anno di Riccardo Calafiori. Prima col Bologna, e ora il suo primo Europeo con la maglia azzurra. Poi la scelta sul futuro, con la Juventus come priorità assoluta rispetto al forte interesse del Bayer Leverkusen, soprattutto per la presenza di Thiago Motta, l’allenatore che gli ha permesso di esplodere nel suo sistema di gioco.

E tra la Juventus e Riccardo Calafiori c’è già l’accordo. Il ragazzo piace molto anche a Giuntoli, che cercava in questo mercato come priorità assoluta un difensore di piede sinistro, abile sia in fase di costruzione sia in fase difensiva. Giuntoli ha trovato un’intesa di massima col suo agente Alessandro Lucci per un contratto di cinque anni da circa 2/2,5 milioni di euro a stagione.

Il Bologna chiede 30 milioni, la Juventus pensa a delle contropartite

La prossima sarà una settimana chiave, se non decisiva, per cercare di definire la trattativa tra Juventus e Bologna per Calafiori. La richiesta è di 30 milioni di euro cash (il 50% andrebbe al Basilea), la Juventus vorrebbe inserire delle contropartite per diminuire l’esborso economico. Quali? Barbieri, Facundo Gonzalez o Nicolussi Caviglia possono essere i nomi giusti.