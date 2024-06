Milan, Moncada piomba su Broja e Denkey | I dettagli

Dopo le conferme di Romano e Di Marzio, si può affermare che Zirkzee sarà, a partire da Luglio, un nuovo giocatore del Milan attraverso il pagamento della clausola da 40 milioni, ma nel mirino di Moncada sarebbero finiti altri due attaccanti che, trasferendosi ai rossoneri, farebbero finalmente il grande salto della loro carriera.

Milan, fuori Jovic dentro Broja o Denkey

Il ruolo lasciato vacante da Giroud, trasferitosi al Los Angeles, verrà occupate dall’attaccante del Bologna, mentre resta un punto interrogativo Jovic, che non ha di certo giocato una stagione memorabile, ma ha comunque dato il suo aiuto nei momenti di difficoltà; la decisione sul suo futuro sarà dunque presa assieme al prossimo allenatore.

Nel caso in cui il serbo non dovesse venire confermato, i preferiti dalla dirigenza milanista per sostituirlo sono Armando Broja del Chelsea e Kevin Denkey del Cercle Bruges, reduci da due stagioni totalmente opposte per i due attaccanti: il primo, infatti, non è riuscito a trovare spazio neanche al Fulham dopo una stagione molto deludente ai Blues, mentre il secondo ha trascinato i suoi fino al quarto posto nel campionato belga a suon di gol.