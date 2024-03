Fulham-Tottenham, le ultimissime sulle formazioni

Tottenham ospite a Craven Cottage. Spurs in campo con il 4-2-3-1. Difesa affidata ai due ex Serie A, Romero e Dragusin. Fasce affidate a Porro e Udogie. In mediana Sarr e Bissouma. In avanti Son, sostenuto Kulusevski, Maddison e Johnson.

Fulham-Tottenham, le probabili formazioni:

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Adarabioyo, Bassey, Robinson; Reed, Palhinha; Wilson, Pereira, Iwobi; Muniz. All. Marco Silva.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Porro, Romero, Dragusin, Udogie; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Johnson; Son. All. Postecoglou.