Verso Roma-Bayer Leverkusen, domani alle 13 la conferenza stampa di De Rossi insieme a Paredes

De Rossi e Paredes parleranno domani in conferenza stampa in vista della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen

La Roma si prepara alla gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen in programma giovedì alle ore 21. De Rossi e Paredes parleranno alla stampa domani alle ore 13 come rivela “Voce Giallorossa”, successivamente ci sarà la rifinitura a Trigoria per i giallorossi che inizierà nel pomeriggio alle ore 15:40.

Verso Roma-Bayer Leverkusen, Xabi Alonso e Schick parleranno domani nel tardo pomeriggio all’Olimpico

Gli avversari della Roma, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso faranno la loro rifinitura domani mattina prima di partire verso la capitale. Per i campioni di Germania ci sarà la conferenza stampa alle 18:30 direttamente dallo stadio Olimpico del loro allenatore, e dell’ex Patrik Schick.