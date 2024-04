Nuovo stadio a Rozzano: scaduta l’esclusiva sullo studio di fattibilità | Ecco quanto ha dovuto sborsare l’Inter

L'Inter progetta il futuro per il nuovo stadio a Rozzano, a sud di Milano. Nel frattempo è scaduta l'esclusività che aveva il club nerazzurro

La situazione nuovo stadio per l’Inter che dovrebbe sorgere a Rozzano, a sud di Milano, sulla quale c’era una scadenza riguardante la validità dell’esclusiva che i nerazzurri hanno ottenuto lo scorso luglio sullo studio di fattibilità, cade proprio oggi come riferisce “Calcio e Finanza”. Ma nei giorni scorsi si parlava di una possibile proroga per l’Inter. L’area di cui parliamo è di proprietà della Brioschi Sviluppo Immobiliare.

Circa un milione di euro la spesa dell’Inter come rivela “Calcio e Finanza”

All’Inter l’esclusiva sullo studio di fattibilità è costata una certa cifra come si evince dal bilancio del 31 dicembre 2023 reso noto da “Calcio e Finanza”, intorno al milione di euro. La questione stadio rimane, anche se bisognerà capire se sia Inter e Milan dovessero cambiare stadio, cosa succederà con San Siro.