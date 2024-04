L’Inter per festeggiare la vittoria del ventesimo scudetto, e quindi la seconda stella, ha organizzato numerosi eventi. In previsione c’è anche un mega concerto a San Siro con numerosi ospiti ad esibirsi.

La vittoria dello scudetto potrebbe presentarsi il 22 aprile a San Siro , durante il derby contro il Milan o qualche giorno dopo, a Torino, durante la sfida contro il Toro. Ma la macchina organizzativa nerazzurra è stata avviata e gli eventi in programma sono tanti. Mentre Comune e il Prefetto di Milano si sono già organizzati per il piano di festeggiamenti del campionato, ecco come si procederà.

Se il titolo arrivasse lunedì (22 aprile ore 20.45) battendo il Milan nel derby, la festa scatterebbe il giorno dopo: martedì 23 il bus scoperto da San Siro fino al Duomo. Qui saluti ai tifosi dalla Terrazza 21 e Dj set. Stesso programma, ma la domenica stessa in serata, se invece lo scudetto arrivasse sei giorni dopo contro il Torino. In questo caso, però, l’Inter chiederebbe di giocare alle ore 15 per far sì che il bus scoperto possa partire subito dopo la partita.