Inter, il punto sulle condizioni di Dimarco in vista del derby

Dimarco in o out?

Si avvicina il derby di Milano fra Inter e Milan, previsto per domenica 22 settembre alle ore 20:45. Il derby della Madonnina è una partita a cui quasi tutti vogliono assistere, sia giocatori che tifosi.

Inter, le condizioni di Dimarco

Come spiega “Tuttosport”, Federico Dimarco, grande tifoso dell’Inter, ieri ha giocato ad Appiano Gentile con Arnautovic, Buchanan e con i giocatori “fuori rosa” della Coppa, Correa e Palacios. Oggi arriverà anche il resto della squadra. Quando si parla dell’esterno azzurro il mantra è non rischiare, quindi giocherà solo se sarà nelle condizioni di farlo, altrimenti non sarà nuovamente a disposizione del mister Inzaghi.