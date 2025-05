Il prossimo step dell’Inter, dopo la fine del campionato e la finale di Champions League, sarà il Mondiale per club. Una competizione del tutto nuova, ma comunque di grande prestigio, oltre che parecchio remunerativa, e quindi da non trascurare. Il rischio, però, è quello di consumare ulteriormente le energie di giocatori già provati da un’annata massacrante, quindi sarà necessario fare mercato.

Inter, tre colpi tre 1 e 10 giugno

La società dell’Inter ha ben pensato di aggiungere forze fresche già prima dell’inizio del Mondiale, approfittando della finestra di mercato supplementare che andrà dal 1° al 10 giugno. La società già a febbraio ha chiuso l’acquisto di Sucic dalla Dinamo Zagabria. L’affare verrà ufficializzato all’inizio di giugno. A Milano si progettano anche un altro paio di acquisti: Luis Henrique, esterno del Marsiglia e De Winter.

Per Henerique si è già avanti nella trattativa, bisogna solo accordarsi per il prezzo. L’Inter, infatti, si è spinta ad offrire 25 milioni, bonus compresi. Mentre il Marsiglia ancora non è sceso sotto quota 30. Poi c’è l’idea per il nuovo difensore, dovrà essere in grado di agire sia da braccetto sia da centrale. Per lui saranno necessari almeno 20 milioni di euro.