Verso Inter-Milan, Inzaghi cerca il settimo successo di fila nel derby | Fonseca si gioca tutto

Dopo le due giornate di Champions, per Inter e Milan è arrivato il momento di pensare al derby. Un derby che arriva presto, solo alla quinta giornata, e che potrebbe già dare risposte sul futuro di entrambe le formazioni. L’Inter di Simone Inzaghi, alla ricerca del settimo successo di fila nella stracittadina, arriva dopo una buona prestazione all’Ethiad contro il Manchester City, per ripartire in campionato dopo il passo falso di Monza e confermarsi, se ce ne fosse bisogno, come pretendente forte per il titolo. Il Milan di Fonseca, reduce da una brutta sconfitta casalinga col Liverpool, si gioca tutto: credibilità, continuità futuro. Per Fonseca potrebbe già essere l’ultima sulla panchina rossonera, considerati i risultati negativi ottenuti fin qui.

Inter-Milan, Fonseca si gioca tutto | Lautaro Martinez cerca il primo gol in campionato

Ma l’allenatore portoghese ha ancora una speranza, rompere il filotto di derby consecutivi persi, fare uno smacco all’Inter e rinsaldarsi su una panchina che è apparsa traballante sin dalla prima di campionato. L’Inter arriva chiaramente con tutti i favori del pronostico, con Inzaghi che nonostante l’impegno difficilissimo di coppa è riuscito anche a far ruotare i suoi calciatori per averli quanto più freschi possibili per il derby. Lautaro Martinez, subentrato ieri sera solo al 65′ minuto, è pronto a partire titolare e cerca un gol che in campionato manca da mesi. Per il Milan, che si giocherà il tutto per tutto, Fonseca è pronto a mettere in campo il migliore undici possibile per allontanare le voci sull’esonero e prendersi una vittoria che manca ormai da anni. Si preannuncia una partita interessante, con l’Inter che chiaramente parte con tutti i favori del pronostico e il Milan che lotta contro un destino quasi segnato.