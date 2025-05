Inter eroica, 4 a 3 pirotecnico al Barcellona | Nerazzurri in finale di Champions

Pazza Inter, questa volta più che mai

Un’Inter eroica quella in scena a San Siro. Una semifinale ricca di gol quella giocata tra nerazzurri e Barcellona. Inter avanti 2 a 0 con Lautaro Martinez e Calhanoglu, il Barca la ribalta e a 3′ dalla fine del match sembra finita per gli uomini di Inzaghi. Acerbi regala i supplementari ai nerazzurri, il Barca sfiora più volte il gol ma un super Sommer tiene in partita i suoi. Ci pensa Frattesi a regalare lacrime di gioia al pubblico interista. 4 a 3 per gli amanti del calcio ed Inter in finale. A Monaco di Baviera ci saranno i nerazzurri.

INTER-BARCELLONA 4-3 dts (AGGR. 7-6)

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (26′ st Darmian), Acerbi, Bastoni; Dumfries (3′ sts De Vrij), Barella, Calhanoglu (34′ st Zielinski), Mkhitaryan (34′ st Frattesi), Dimarco (10′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (26′ st Taremi), Thuram

A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Arnautovic, Asllani, Re Cecconi, Zalewski

Allenatore: Inzaghi S.

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Eric García (8′ pts Fort), Cubarsì (1′ sts Pau Victor), Iñigo Martinez (31′ st Araujo), G. Martin; De Jong, Pedri (1′ sts Gavi); Lamine Yamal, Dani Olmo (38′ st Fermin Lopez), Raphinha; Ferran Torres (45’+1′ st Lewandowski)

A disposizione: Iñaki Pena, Astralaga, Ansu Fati, Christensen, Farré, Darvich

Allenatore: Flick

Arbitro: Marciniak

Marcatori: 21′ Lautaro Martinez (I), 45’+1′ rig. Calhanoglu (I), 9′ st Eric Garcia (B), 15′ st Dani Olmo (B), 42′ st Raphinha (B), 45’+3′ st Acerbi (I), 9′ pts Frattesi (I)

Ammoniti: Calhanoglu, Mkhitaryan, Acerbi, Carlos Augusto, Bastoni (I), Iñigo Martinez (B)

Espulsi: –

Note: Flick (B) ammonito per proteste, Pau Victor (B) ammonito non dal campo