La Gazzetta dello Sport questa mattina svela come in vista della sfida contro il Manchester City, Inzaghi potrebbe inizialmente lasciare in panchina Lautaro Martinez, anche per il derby contro il Milan.

Verso Manchester City-Inter, Taremi insidia Lautaro

Tanti dubbi per l’allenatore nerazzurro, che intanto però ritrova Acerbi, Bastoni, Barella e Calhanoglu. Ancora out Dimarco, spazio ancora a Carlos Augusto.