Inzaghi annulla Guardiola all’Ethiad | Manchester City-Inter finisce 0-0

Finisce in parità la sfida tra Manchester City e Inter. All'Ethiad non si va oltre lo 0-0.

Partita difficile per entrambe le squadre con il City che prova con il consueto possesso di palla a bucare la retroguardia dell’Inter, nerazzurri che provano con le ripartenze a fare male alla squadra di Guardiola. Tra le due la squadra a rendersi più pericolosa è sicuramente l’Inter, sia nel primo tempo sia per gran parte del secondo, con una prestazione importantissima in casa di una delle squadre più forti al mondo. Ottima la partita di Taremi che dialoga bene con un Thuram un po’ annebbiato in fase di rifinitura, Barella e Calhanoglu dominano il centrocampo in una battaglia bellissima con Rodri.

Manchester City-Inter, il tabellino del match

MANCHESTER CITY (4-3-2-1): Ederson; Lewisr, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri, Bernardo Silva (dal 35′ st Doku), De Bruyne (dal 1′ st Gundogan); Grealish, Savinho (dal 1′ st Foden); Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Walker, Stones, Kovacic, Doku, Gundogan, Matheus Nunes, Foden, McAtee. Allenatore: Guardiola

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck (dal 30′ st Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (dal 30′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu (dal 37′ st Frattesi), Zielinski (dal 20′ st Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram (dal 20′ st Lautaro Martinez), Taremi. A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, Dumfries, de Vrij, Lautaro Martinez, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Pavard. Allenatore: Inzaghi.

Reti: –

Ammonizioni: Ruben Dias

Recupero: 1′ pt, 4′ st