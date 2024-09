Milan, Fonseca recupera Maignan e contro l’Inter si gioca la panchina

Milan, prossimi giorni decisivi per la panchina rossonera

“Maignan sta già meglio, contro l’Inter ci sarà. Calabria è recuperato”. Titola così la “Gazzetta dello Sport”, che svela come il portiere francese sia a disposizione per il derby contro l’Inter dopo l’infortunio contro il Liverpool.

Milan, contro l’Inter è decisiva per Fonseca

Buone notizie per Fonseca, che recupera anche Calabria e si gioca la panchina domenica sera a San Siro. Tanti i nomi fatti per il futuro da Terzic ed Allegri fino ad arrivare a Maurizio Sarri, allenatore che è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza con la Lazio.