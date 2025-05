Paris Saint-Germain – Arsenal, le probabili formazioni e dove vederla

Paris Saint-Germain e Arsenal si ritrovano dopo l’1-0 in favore dei parigini maturato nell’andata delle semifinali di UEFA Champions League. Per la gara di ritorno al Parco dei Principi, entrambi gli allenatori paiono intenzionati a schierare lo stesso undici sceso in campo una settimana fa. Luis Enrique, però, deve fare i conti con lo stiramento che ha colpito Ousmane Dembélé in settimana: l’allenatore vuole recuperare a tutti i costi la sua punta di diamante, ma nel caso in cui il francese non dovesse farcela è pronto Goncalo Ramos. Arteta, quindi, si prepara ad affrontare la gara decisiva “restituendo” Mikel Merino al centrocampo e schierando Saka, Trossard e Martinelli come tridente d’attacco. La gara, in programma mercoledì 7 maggio alle 21:00, verrà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Paris Saint Germain – Arsenal, le probabili formazioni

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Ruiz, Vitinha, Neves; Doue, Dembelé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli. All. Arteta