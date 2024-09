Materazzi: “Derby? Partire favoriti è uno svantaggio. Ibra fa il personaggio, spero il Milan non riprenda mai Maldini”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Materazzi, uno dei protagonisti dei derby del nuovo millennio, ha parlato di Milan, di Inter, di Ibrahimovic e di Paolo Maldini. Ai microfoni della rosea, l’ex difensore dell’Inter ha sottolineato che per i nerazzurri “prendere tre punti domenica sarebbe un qualcosa di complicato da digerire per i rivali alla corsa scudetto, un duro colpo“.

Materazzi: “Nel derby ha un vantaggio chi è sfavorito, ma l’Inter sono anni che è la migliore in Italia”

Materazzi è entrato poi nel merito del momento delicato che sta vivendo il Milan: “Beh, di solito è uno svantaggio approcciarsi al derby in questo modo, di solito vince chi sta peggio. Ma parliamo dell’Inter. Parliamo di una squadra che da due anni è la più forte in assoluto in Italia: a prescindere da chi gioca, l’identità è sempre quella. Manchester è stata esemplare in questo senso“.

Materazzi ha poi chiuso su Ibrahimovic, ex compagno all’Inter e ora dirigente del Milan: “Ha detto che è il boss e comanda lui? Mah, non mi fa nessuna impressione onestamente. Diciamo che sono parole che fanno parte del personaggio. Mi viene da dire questo, da tifoso dell’Inter: spero che il Milan non riprenda mai Paolo Maldini…“.