Manchester City-Inter, le scelte di Guardiola e Inzaghi: le formazioni

Esordio difficile per i nerazzurri contro il Manchester City di Guardiola. Possibile panchina per Lautaro Martinez.

Nerazzurri in campo nella supersfida di Champions contro il Manchester City di Guardiola. Difesa con Bisseck, Acerbi e Bastoni. In mezzo al campo Barella, Çalhanoğlu e Zielinski, coadiuvati da Darmian e Carlos Augusto sulle fasce. In avanti la sorpresa è Taremi, con Lautaro che potrebbe partire della panchina, accanto a Thuram.

Manchester City-Inter, le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Savinho, Rodri, Gündoğan, Doku; Foden, De Bruyne; Haaland. All. Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.