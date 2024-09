Inter, Sommer: “Haaland è uno dei migliori attaccanti in Europa, ma non mi preparo mai su un solo giocatore”

Manchester City-Inter è alle porte e Amazon Prime Video, che trasmetterà la partita, ha preparato una dettagliata anteprima dell’incontro, intervistando il portiere dei nerazzurri, Sommer.

Inter, Sommer: “Ho affrontato tante volte Haaland. Avremo bisogno di una buona prestazione.”

Su Haaland:

“Haaland è un grande attaccante, uno dei migliori in Europa. L’ho affrontato tante volte, ha grandi qualità ed è supportato da una squadra che possiede una grande tecnica individuale e ha tantissime soluzioni. Avremo bisogno di una buona prestazione”.

Sarà lui l’uomo da tenere d’occhio per te?

“Non mi preparo mai su un solo giocatore, anche se come ho detto Haaland è una pedina chiave del Manchester City. Per me è molto importante avere un mental coach al di fuori del calcio con cui poter parlare, per preparare le partite e i tornei, gestendo le mie prestazioni. Prima delle partite ci confrontiamo, provando a preparare quella che dovrà essere la mia prestazione in gara. Per me è importante avere qualcuno che mi aiuti a preparare così le partite”.

A che punto è la sfida con Federer per diventare il miglior sportivo svizzero?

“Sono molto lontano, molto molto lontano. Roger Federer è Roger Federer. Un campione irraggiungibile”.