Lecce-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Al Via del Mare si affrontano due squadre partite con l’obbiettivo salvezza in comune ma il Parma sta andando addirittura al di là delle aspettative battendo il Milan e pareggiando con la Fiorentina, entrambe al Tardini. Negli otto incontri di Serie A tra Lecce e Parma entrambe le squadre sono andate a segno, per un totale di 29 reti. Il match sarà visibile in diretta su Sky e DAZN sabato 21 settembre alle ore 20:45.

Probabili formazioni Lecce-Parma

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Pierret; Oudin, Rafia, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Del Prato, Balogh, Circati, Coulibaly; Bernabè, Sohm; Man, Hernani, Cancellieri; Bonny. All. Pecchia