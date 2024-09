Juventus-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

Dopo due 0-0 di fila in campionato la Juve proverà a vincere contro una squadra forte e di livello come il Napoli

È uno dei due big match di cartello di questa giornata da non perdere per tanti motivi. Il ritorno di Conte allo Stadium con i suoi vecchi tifosi (l’ultima volta sulla panchina dell’Inter si era giocato a porte chiuse), Kvara contro Yildiz, Vlahovic contro Lukaku, senza dimenticare che il Napoli è la squadra che ha battuto più volte i bianconeri in campionato dalla stagione 2019/20 (sei) anche se l’ultimo match a Torino è terminato 1-0 con rete di Gatti. Il match sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN sabato 21 settembre alle ore 18.

Probabili formazioni Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Gatti, Bremer, Cabal; Locatelli, Thuram; Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte