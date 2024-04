Bayern Monaco-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

All’Allianz Arena va in scena la prima semifinale della Champions League che vede di fronte due squadre che ogni anno lottano per arrivare in fondo alla competizione. Bayern Monaco-Real Madrid è la partita che si è disputata più volte in Coppa Campioni/Champions League (26 precedenti). È l’ottava volta, invece, che le due squadre si ritrovano contro nelle semifinali della competizione: tra il 1976 e il 2012 in quattro occasioni su cinque sono passati i bavaresi mentre i Blancos hanno avuto la meglio negli ultimi due precedenti (2013-14 e 2017-18). Il match sarà visibile in diretta in chiaro su Canale 5 e su Sky Sport mentre in streaming su Infinity+, Skygo e Now TV.

Probabili formazioni Bayern Monaco-Real Madrid

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sané, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti