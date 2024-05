Atalanta-Marsiglia, probabili formazioni e dove vederla

Al Velodrome è finita 1-1 ma l’Atalanta ha tutte le carte in regola per vincere davanti ai propri tifosi e approdare alla finale di Europa League. L’ultima volta che la Dea ha ospitato un avversario francese in una competizione europea risale alla fase a gironi di Europa League della stagione 2017/18 dove vinse 1-0 contro il Lione. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN giovedì 9 maggio alle ore 21.

Probabili formazioni Atalanta-Marsiglia

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

MARSIGLIA (4-3-3): Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Veretout, Kondogbia; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique. All. Gasset