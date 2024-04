Lazio, il DS Fabiani smentisce le voci su Sanchez: “Non prendiamo ultratrentenni”

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto per parlare di mercato, confermando la piena fiducia in Valentin Castellanos e smentendo le voci sul possibile ingaggio di Alexis Sanchez.

Le parole di Fabiani su Sanchez

“Puntiamo tutto sul Taty per il prossimo anno, al di là di eventuali occasioni che si presenteranno in attacco”, si legge su Il Messaggero.

In Argentina hanno rilanciato il nome di Alexis Sanchez.

“La nostra politica è chiara e coerente, non prenderemo ultratrentenni”.

Mandragora e Gosens sono profili interessanti per voi?

“Ribadisco, non ci sono trattative in corso e quindi nulla di verso sul mercato in questo momento. Restiamo concentrati sul campionato in corso”