Lazio, dall’Argentina sono sicuri: offerta per Alexis Sanchez

A Formello ci si aspetta una rivoluzione quest’estate: la Lazio dovrà cambiare molti connotati della propria rosa. Tudor da questo punto di vista è stato chiaro: resta chi è adatto al suo gioco, gli altri non sono indispensabili. Bisognerà ricominciare dalle basi costruite in questi mesi, aggiungendo tasselli che si adattino rapidamente e offrano fin da subito il proprio contributo. In questo senso una soluzione potrebbe essere quella di andare a trattare calciatori che nel loro passato hanno già avuto modo di lavorare con il tecnico croato.

Un pupillo per Tudor: Sanchez destinazione Roma biancoceleste

Da qui i nomi di calciatori come Barak, Simeone e perfino Alexis Sanchez. Secondo quanto riportano dall’Argentina, infatti, la Lazio avrebbe presentato un’offerta importante per l’attaccante cileno che, al termine della stagione, si svincolerà dall’Inter. Fresco vincitore della seconda stella, Sanchez è finito nel mirino di molti club, tra cui il River Plate che vorrebbe cogliere l’occasione per riportarlo vicino casa. Stando a quanto spiega Hernan Castillo, però, i biancocelesti si troverebbero in una posizione di netto vantaggio che, se dovesse concretizzarsi, potrebbe portare ‘El Nino’ a trasferirsi nella Capitale.

Un’indiscrezione che calca perfettamente con le intenzioni della Lazio. Solo un anno fa Sanchez era il punto di riferimento del Marsiglia di Tudor, capace di offrire garanzie tecniche e fisiche. In 44 presenze totali, muovendosi come falso nueve nel 3-4-2-1, l’ex Udinese ha messo a segno 18 gol e 3 assist in una delle stagioni più positive della sua carriera: una seconda giovinezza. L’unica pecca, in tal senso, è legata all’età del cileno. La Lazio necessita di ringiovanire la rosa, e i suoi trentasei anni a dicembre potrebbero rappresentare un problema. Non si tratta, comunque, della prima volta che Lotito scalda l’ambiente con l’arrivo di giocatori ‘datati’ ma dal rendimento assicurato, chissà se anche questa volta le cose non possano andare allo stesso modo.