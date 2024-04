Calciomercato Lazio, Simeone e Dia le nuove idee di Tudor per l’attacco del futuro

La Lazio dopo la stagione decisamente disastrosa dal punto di vista dei risultati quest’anno, è pronta rivoluzionare la sua rosa in estate e capire come sarà la Lazio del prossimo anno come scrive “Il Messaggero”. Tra permanenze e cessioni, sicuramente Felipe Anderson ormai in ottica Juventus, e Zaccagni ancora in dubbio e in scadenza di contratto, la dirigenza biancoceleste sta mettendo i piani sulla squadra del futuro.

Calciomercato Lazio: Cancellieri tornerà dal prestito, con Tudor troverà più spazio

Fronte attacco bisognerà capire cosa vorrà fare la Lazio sulla questione Immobile, intanto la dirigenza è alla ricerca di un nuovo attaccante. I nomi che sono stati fatti sono Simeone del Napoli che quest’anno ha trovato poco spazio, Dia in rotta con la Salernitana da inizio stagione, e Ioannidis del Panathinaikos. Chi invece stima molto Igor Tudor è Cancellieri che rienterà dal prestito all’Empoli, sarà un’occasione magari per vederlo di più con la maglia biancoceleste. Per quanto riguarda il reparto della trequarti Barak potrebbe essere il nome giusto, che tanto ha fatto bene proprio con l’allenatore croato a Verona. La Fiorentina lo valuta 10 milioni di euro.