Milan, Jovic a caccia della conferma in rossonero | Tre partite per convincere la dirigenza

Jovic in attesa di essere confermato anche per la prossima stagione del Milan, si gioca il suo futuro nelle ultime tre partite

Per Luka Jovic il futuro al Milan è ancora da scrivere. Il calciatore serbo nelle ultime tre partite cercherà di farsi confermare anche per il prossimo, e la dirigenza rossonera è di questa idea. Secondo quanto riferisce la “Gazzetta dello Sport” la volontà è quella di tenerlo come riserva alla punta del futuro.

Il futuro di Jovic potrebbe essere ancora al Milan

Per Jovic le ultime tre partite saranno fondamentali, l’attaccante ha messo a segno quest’anno in tutte le competizioni 9 gol e un assist e cerca il decimo per arrivare in doppia cifra. Il Milan potrebbe prolungare il suo contratto ad un altro anno oppure allungarlo a più stagioni, la decisione finale spetterà alla dirigenza.