Il Milan di Max Allegri ha puntato Ardon Jashari, un gioiellino per il nuovo Diavolo della prossima stagione. Giocatore che andrà a solidificare il centrocampo rossonero concentrati sulla nuova rivoluzione in atto. A quanto pare, l’accordo con il giocatore è stato trovato, lo svizzero ha detto sì al club di Via Aldo Rossi.

Milan, accordo trovato con Jashari

Ardon, classe 2002, è nato a Cham in Svizzera il 30 luglio, dotato anche della nazionalità macedone, il mediano ha accettato l’offerta del neo direttore sportivo rossonero Igli Tare. Per quanto riguarda le cifre dell’affare che il Milan ha messo in moto con la squadra belga del Bruges, ancora non sono definitive. I rossoneri hanno recapitato ai belgi un’offerta pari a 35 milioni di euro per il cartellino. Sul piatto per Jashari c’è un contratto di 5 anni da 2,5 milioni a stagione.

Il mediano, cresciuto nel vivaio del Lucerna, nel corso dell’annata 2024-2025 ha totalizzato 52 presenze con 4 gol e 6 assist con il Club Brugge. Gioca nel ruolo di centrocampista centrale, è di piede mancino, è dotato di potenza e precisione. Un giocatore perfetto per il centrocampo di Max Allegri.