Milan a sorpresa su Rabiot. Chieste informazioni sull’ingaggio del francese

Il Milan prova a fare un colpo a sorpresa, chieste informazioni per Adrien Rabiot centrocampista della Juventus che ancora non ha rinnovato con i bianconeri. I rossoneri oltre ad essere concentrati sull’attaccante in pole in questo momento Zirkzee, cercano anche un centrocampista e provano a inserirsi nell’affare Rabiot.

Milan, il costo dell’ingaggio di Rabiot è notevole

Secondo Milannews.it il Milan ha chiesto informazioni sul francese, anche se i costi di ingaggio sono molto alti, la mamma del giocatore che è anche il suo procuratore spara alto e oltre ad aspettare una mossa della Juventus, attende anche altre offerte dalla Premier League. Scenario tutto ancora da descrivere dove ci saranno ulteriori aggiornamenti.