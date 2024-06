Cresce l’ottimismo per la permanenza di Adrien Rabiot a Torino. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con Veronique (la mamma-agente del francese) e la dirigenza della Vecchia Signora.

Juventus, a Rabiot un biennale daz 7,5 milioni a stagione

Quello che non si è riuscito ad ottenere nei mesi scorsi, potrebbe essere risolto in poco tempo nei prossimi giorni. Juve-Rabiot si preannunciano verso la risoluzione. A far cambiare idea a società e giocatore è la voglia di Thiago Motta di averlo in rosa. I due si conoscono dai tempi del Paris Saint-Germain e Giuntoli vuole accontentare il tecnico.

Il sogno del francese è la Premier League, ma allo stesso tempo, sembra orientato a restare a Torino anche perché ha raggiunto un equilibrio importante nella Juve, dove ha vissuto le fasi Sarri e Pirlo, ma anche un gran rapporto con Allegri.

La Juventus, per trattenerlo nel proprio organico, ha offerto all’ex PSG un biennale da 7,5 milioni a stagione con opzione sul terzo anno. I prossimi giorni saranno decisivi.