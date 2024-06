Juventus, Manna si gioca la carta Miretti per arrivare a Di Lorenzo | La situazione

Dopo l’interesse reciproco per vari giocatori tra Napoli e Juventus, l’asse rimane caldo, e, come riportato da Sport Mediaset, ora nel mirino degli azzurri ci sarebbe un altro giocatore del club bianconero per sostituire il partente Zielinski, che a partire dall’1 luglio sarà di proprietà dell’Inter.

Juventus, possibile scambio Miretti-Di Lorenzo

Insieme ad Antonio Conte, come in ogni sua esperienza, arrivano puntualmente richieste esigenti per il calciomercato, e il tecnico ex Inter, a poche ore dalla firma con il Napoli, avrebbe avanzato al presidente De Laurentiis la richiesta di portare in Campania Fabio Miretti, prodotto della Next Gen che si è messo in mostra nella prima squadra nelle ultime due stagioni.

Per arrivare più facilmente al calciatore, il DS Manna avrebbe pensato di inserire nella trattativa con la Vecchia Signora Giovanni Di Lorenzo, che ha trovato negli ultimi giorni un accordo di massima con la Juventus che vorrebbe fortemente il capitano del Napoli.