ESCLUSIVA – Collovati: “Conte voleva andare al Milan. Allegri in rossonero? Ingaggio troppo alto”

Fulvio Collovati, campione del Mondo 1982, ha parlato, in esclusiva, ai microfoni di Federico Maria Santangelo per SportPaper.

Collovati: “Non è detto che Sarri non torni alla Lazio”

Conte al Napoli?

“La miglior scelta che potesse fare il Napoli. Il meglio va supportato con il meglio. Se va via Osimhen dovrà prendere un centravanti forte, due centrocampisti e due difensori come si deve, dovrà costruire la squadra. Conte è un numero 1 nel preparare la partita, nel caricare la squadra, però bisogna supportarlo”.

La Lazio, invece?

“Io avrei tenuto Sarri, aveva chiuso il campionato al secondo posto. Lui si è dimesso, come Tudor, a dimostrazione che il rapporto con Lotito non è facile da sostenere. Non è detto che Sarri non torni in biancoceleste”.

Allegri accostato al Milan, la sua opinione?

“Costa 7 milioni di euro, mi stupisco del perché non abbiano preso Conte. Lui voleva andare al Milan. Andranno su Fonseca, costa 3 milioni. Guardano l’ingaggio, la realtà è questa qui”.