Italia-Albania, azzurri al debutto | Le formazioni, Barella e Calafiori dal 1′

Euro2024, al via l’Europeo azzurro…

Italia al debuto nel campionato europeo, gli azzurri di Spalletti affrontano l’Albania di Sylvinho. Partire col piede giusto ed una vittoria il diktat in casa Italia. Il tecnico toscano ha sciolto i principali dubbi, in difesa spazio alla coppia composta da Bastoni e Calafiori, con Di Lorenzo e Dimarco sulle corsie esterne. A centrocampo recuperato Barella, l’interista sarà in campo dal 1′. Un’Italia chiamata alla vittoria, una sfida da non sottovalutare ma da vincere a tutti i costi.

Le probabili formazioni di Italia ed Albania

Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. A disposizione: Meret, Vicario, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Cambiaso, Cristante, Fagioli, Raspadori, Retegui, Zaccagni, El Shaarawy, Folorunsho. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Albania (4-3-3) – E.Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Laci Ramadani, Asllani; Asani, Broja, Bajrami. A disposizione: Kastrati, Strakosha, Balliu, Ajeti, Mihaj, Kumbulla, Aliji, Gjasula, Seferi, Abrashi, Manaj, M.Berisha, Muci, Daku, Hoxha. Commissario tecnico: Sylvinho.