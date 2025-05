Serie A, il 18 maggio tutti in campo alle 20.45

Serie A, la trentasettesima tutti in campo alle 20.45, manca solo l’ufficialità.

Il programma della 37.a giornata

Domenica 18 maggio 2025 ore 20.45 (da confermare)

CAGLIARI-VENEZIA (sfida per lotta salvezza)

FIORENTINA-BOLOGNA (sfida per la zona coppe)

GENOA-ATALANTA * (sfida per la Champions che però potrebbe essere anticipata a sabato in caso di vittoria dell’Atalanta stasera contro la Roma)

HELLAS VERONA-COMO (sfida per la lotta salvezza)

INTER – LAZIO (sfida per lo scudetto e per la zona coppe)

JUVENTUS-UDINESE (sfida per la zona coppe)

LECCE-TORINO (sfida per la salvezza)

MONZA-EMPOLI (sfida per la salvezza)

PARMA-NAPOLI (sfida per lo scudetto e per la salvezza)

ROMA-MILAN (sfida per la zona coppe)

*Nel caso in cui la gara Genoa-Atalanta, all’esito delle gare della 36.a giornata, non avesse più necessità di contemporaneità con le gare della domenica, la stessa si disputerà sabato 17 maggio 2025 alle ore 20.45.