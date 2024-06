Roma, per l’attacco spunta il nome di Pinamonti. Su di lui anche Cagliari e Fiorentina

L'attaccante ex Inter è pronto per fare il grande salto

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la Roma sarebbe sulle tracce di Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 del Sassuolo che ha chiuso la stagione appena trascorsa con 11 reti all’attivo.

Roma, fari puntati su Pinamonti

Sull’ex Empoli si starebbero muovendo molti club di serie A tra cui Cagliari e Fiorentina, che fiutano il colpo vista la necessità di vendere da parte dei neroverdi, retrocessi in B. Dal canto suo, Pinamonti ha sicuramente intenzione di riscattare una stagione che seppur buona dal punto di vista realizzativo, lo ha visto retrocedere con il proprio club e, nonostante l’ormai noto problema del “9” in ottica nazionale, non è stato preso in considerazione dal ct della Nazionale Luciano Spalletti in chiave Euro 2024.