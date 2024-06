Inter, non trovano conferme le voci su Pinamonti | La situazione

Analizzare la stagione dell’Inter per provare a individuare qual è stato il punto forte della formazione di Inzaghi sarebbe uno sforzo vano, in quanto il tecnico piacentino ha dimostrato nel corso delle ultime due stagioni di aver creato una macchina perfetta in grado di sovrastare l’avversario sotto ogni aspetto, ma, probabilmente, l’attacco è stato una delle componenti più incisive.

Inter, non sarà Pinamonti il nuovo attaccante

53 gol e 29 assist sono sicuramente un ottimo bottino per il reparto offensivo dei neroazzurri, ma se si pensa che la coppia Lautaro-Thuram ne ha messi a referto 42 e 21, si può facilmente dedurre che i due sostituti Arnautovic e Sanchez non hanno avuto, da un punto di vista puramente numerico, l’impatto che ci si aspettava.

Considerate le difficoltà, Ausilio è pronto a intervenire sul mercato, e il primo rinforzo che avrà Inzaghi sarà Taremi, che arriverà alla Pinetina l’1 luglio, mentre, per dare più profondità alla rosa, negli ultimi giorni era trapelato, oltre al nome di Gudmudsson, anche quello di Pinamonti, retrocesso insieme al Sassuolo e pronto ad approdare su nuovi lidi.

L’edizione odierna del quotidiano Il Giorno, ha però smentito questa voce, sottolineando che “Non trovano conferma i rumors su Pinamonti, che vorrebbe avere spazio e non agire da quarta-quinta punta. Ha le stesse ambizioni Sebastiano Esposito, dopo la B con la Samp, ma tanto dipenderà anche dalle offerte”.