Simone Inzaghi, sicuro del rinnovo con la sua Inter, studia alle richieste da fare alla società in vista del prossimo mercato. Il tecnico piacentino ha le idee chiare per ogni reparto.

Inter, idea Pinamonti per l’attacco

L’Inter, da Campione d’Italia, deve rinforzarsi e diventare competitiva anche in Europa, soprattutto se l’obiettivo è anche la Champions League. La formazione nerazzurra, per essere competitiva su tutti i fronti, in una stagione intensa tra campionato, dove c’è da difendere il titolo, e coppe, deve rinforzare ogni reparto. Simone Inzaghi ha chiesto cinque attaccanti e non quattro come la scorsa stagione. Lautaro-Thuram sono titolarissimi, quando devono riposare ci sarà sicuramente Taremi, ma molto probabilmente partirà Arnautovic. Per il quinto piace Andrea Pinamonti, cresciuto nell’Inter e reduce dalla retrocessione con il Sassuolo.

Per la porta, la ricerca per il Vice-Sommer non si arresta, con Bento in stand-by, il mirino si sposta su due alternative: Josep Martinez del Genoa, con cui ha un contratto in scadenza nel 2025 e Okoye dell’Udinese. Il club friulano avrebbe fissato il prezzo del giocatore a 12 milioni di euro più bonus. Infine ci sarebbe da coprire il vuoto in caso di partenza di Dumfries, ma i nerazzurri sperano di trovare l’accordo giusto con l’olandese.