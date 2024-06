Ag. Inzaghi: “Per me resterà all’Inter fino al 2037. Su Audero c’è il riscatto entro il 14”

Intervistato a TMW, Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi, ha parlato del futuro del tecnico nerazzurro ma anche di quelli di Audero e Bastoni: “Stiamo parlando, secondo me rimarrà all’Inter fino al 2037. Un accordo decennale. Siamo solo all’inizio e c’è la buona volontà da parte di tutti. L’incontro è stato molto positivo ma non ci sono tempistiche, visto anche che è cambiata la proprietà”.

Ag. Inzaghi: “Bastoni ha la maglia nerazzurra addosso”

Audero resterà all’Inter?

“Hanno un riscatto entro il 14. Può darsi”.

Ha sentito Scalvini dopo l’infortunio? Come ha reagito a questo brutto colpo?

“Operazione è andata benissimo, adesso resterà a Roma per la rieducazione, purtroppo non ci voleva. Ë un ragazzo talmente speciale che riesce a gestire anche queste cose nel migliore dei modi”.

Per Bastoni ci sono stati interessamenti dalle big estere?

“Alessandro ha un contratto con l’Inter per altri quattro anni, ha la maglia nerazzurra addosso”.