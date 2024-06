Pronto un biennale per Simone Inzaghi ed un aumento di stipendio: per lui 6,5 milioni a stagione

L’Inter ha un nuovo presidente: Giuseppe Marotta. La società è stata affidata a colui che negli ultimi anni è stato un faro per tutti. Il nuovo patron nerazzurro è pronto a lavorare ed è già in pieno fermento per allestire una rosa all’altezza dei colori che rappresenta.

Marotta punta a continuare, ma soprattutto ad aprire un nuovo ciclo nerazzurro vincente, ovviamente dovrà esserci un punto di riferimento a capo della squadra e la fiducia è riposta tutta su Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino, condottiero della conquista della seconda stella, ha un contratto in scadenza nel 2025, ma presto potrebbero giungere importanti novità relative al rinnovo, soprattutto si provvederà anche ad un giusto adeguamento di stipendio.

Beppe Marotta condurrà da presidente il rinnovo di Simone Inzaghi. Domani, giovedì 6 giugno, si terrà il primo incontro. Faccia a faccia tra i due che sarà semplicemente una formalità, considerando che già da tempo si conoscono le intenzioni di società e tecnico. L’ex tecnico della Lazio, riceverà dalla società nerazzurra il giusto riconoscimento per il grande lavoro che ha svolto e che svolgerà. Il rinnovo di contratto potrebbe non essere annuale ma addirittura biennale, di conseguenza il contratto terminerebbe nel giugno 2027, e dovrebbe percepire un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro a stagione, un milione in più rispetto al precedente contratto.