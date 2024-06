Lazio su Pinamonti, per l’attaccante c’è molta concorrenza

La Lazio in questa finestra estiva di mercato sta cercando un attaccante. Attendendo la situazione con Tudor, i biancocelesti hanno messo gli occhi su Pinamonti in uscita dal Sassuolo retrocesso quest’anno in Serie B. Ma la concorrenza è tanta visto che l’attaccante è molto richiesto in Serie A. Il neo promosso Como e la Fiorentina sono sulle sue tracce come riferisce La Repubblica.

Lazio, Pinamonti per rinforzare l’attacco

La Lazio vorrebbe rinforzare il suo reparto offensivo visto che quest’anno non ha reso quanto dovuto con le assenze di Immobile e i pochi gol di Castellanos, le reti quest’anno sono arrivate principalmente dagli esterni e dalla trequarti. Dopo l’acquisto di Tchaouna i biancocelesti vogliono regalarsi il secondo acquisto di questo mercato estivo.