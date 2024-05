Inter, Taremi a Milano: Inzaghi pronto ad accogliere l’attaccante

Simone Inzaghi non vede l'ora di accogliere Taremi in squadra in vista della prossima stagione

Mehdi Taremi sarà il primo acquisto dell’Inter in vista della prossima stagione. L’iraniano arrivato a parametro zero dal Porto, è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in maglia nerazzurra.

Inter, primo acquisto di mercato

Il tecnico nerazzurro, Simone Inzaghi non vede l’ora di averlo in squadra, anche perché quest’anno non ha avuto buone opzioni in attacco dietro Lautaro e Thuram. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha sempre ammirato Taremi per la sua capacità di giocatore sia come prima che seconda punta, tanto da offrirgli un contratto biennale a 3 milioni a stagione.