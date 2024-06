Eriksen illude, Janza pareggia i conti (1-1) | E la Slovenia sfiora l’impresa

Termina con un 1-1 la prima sfida del gruppo C tra Slovenia e Danimarca con la squadra di Hjulmand che era passata in vantaggio al 17′ grazie all’ex Inter Eriksen con un secco tiro che batte Oblak. La squadra ospite ci prova ancora e non si accontenta della rete e sfiora il raddoppio ancora con il calciatore del Manchester United.

Eriksen apre, ma che Sesko!

Nel secondo tempo spingono ancora i danesi anche se a trovare la rete sarà la Slovenia grazie ad un tiro di Janza che pareggia i conti. Il gol da morale e la squadra di casa sfiora il clamoroso gol del sorpasso con Sesko, obiettivo delle grandi in Europa. Termina così la prima sfida aspettando quella tra Inghilterra e Serbia.

Slovenia-Danimarca, il tabellino:

SLOVENIA: Oblak J.(P)(C), Karnicnik Z., Drkusic V., Bijol J., Janza E., Stojanovic P. (dal 22′ st Verbic B.), Gnezda Cerin A., Elsnik T. M. (dal 30′ st Gorenc Stankovic J.), Mlakar J. (dal 31′ st Celar Z.), Sporar A. (dal 45’+4 st Brekalo D.), Sesko B. (dal 45’+5 st Kurtic J.). A disposizione: Balkovec J., Belec V.(P), Blazic M., Brekalo D., Celar Z., Gorenc Stankovic J., Horvat T., Ilicic J., Kurtic J., Lovric S., Vekic I.(P), Verbic B., Vipotnik Z., Zeljkovic A., Zugelj N. Allenatore: Kek M..

DANIMARCA: Schmeichel K.(P)(C), Christensen A., Andersen J., Vestergaard J., Bah A., Hjulmand M. (dal 44′ st Delaney T.), Hojbjerg P. (dal 38′ st Norgaard C.), Kristiansen V. (dal 34′ st Maehle J.), Eriksen C., Wind J. (dal 38′ st Dolberg K.), Hojlund R. (dal 38′ st Poulsen Y.). A disposizione: Bruun Larsen J., Damsgaard M., Delaney T., Dolberg K., Dreyer A., Hermansen M.(P), Jensen M., Kjaer S., Kristensen R., Maehle J., Norgaard C., Poulsen Y., Ronnow F.(P), Skov Olsen A., Zanka Allenatore: Hjulmand K..

Reti: al 32′ st Janza E. (Slovenia) al 17′ pt Eriksen C. (Danimarca) .

Ammonizioni: al 9′ st Stojanovic P. (Slovenia), al 40′ st Celar Z. (Slovenia) al 5′ st Hjulmand M. (Danimarca).