Mamuka Jugeli, agente di Kvaratskhelia, è intervenuto alla tv georgiana Imedi per parlare del futuro del suo assistito.

L’agente tuona sul futuro di Kvaratskhelia

Queste le sue parole: “Vogliamo andar via da Napoli, ma prima siamo in attesa che finisca questo Europeo. La nostra priorità è quella di trasferirci in una squadra che giochi la prossima Champions League”.