Serie A, Kvara dal dischetto regala i 3 punti al Napoli | Empoli battuto 1-0

Il Castellani fa da cornice alla sfida tra Empoli e Napoli, valida per l’ottava giornata di campionato. I padroni di casa si stanno rendendo protagonisti di un ottimo avvio di stagione coronato in una posizione decisamente tranquilla in ottica salvezza. Dall’altra parte gli uomini di Conte vanno a caccia di punti preziosi per allungare sulle pretendenti allo scudetto. Ottima prima frazione per i toscani che producono un paio di occasioni prontamente sventate da Caprile. Il Napoli prova a fare la partita ma è vittima di un forte pressing avversario. I primi 45′ si chiudono sul risultato di 0-0. Dopo 15′ di ripresa giocata a ritmi abbastanza blandi, al 60′ arriva l’episodio che cambia la partita: Politano viene atterrato in area da Anjorin e l’arbitro indica il dischetto. Dagli 11 mentri va Kvaratskhelia che spiazza Vasquez e porta avanti i suoi. Dopo il vantaggio il Napoli resta in assoluto controllo della gara e al 68′ va vicino al raddoppio con McTominay che premia una sponda di Simeone calciando di prima intenzione ma la conclusione va di poco alta. Nonostante un’ottima prima frazione, gli uomini di D’Aversa non riescono ad avere lo stesso approccio nella ripresa ed è vittima dei suoi stessi errori, condizionando il rigore che ha deciso la gara. Terza vittoria consecutiva invece per il Napoli che consolida il primato in classifica e continua a far paura alle varie pretendenti.

Tabellino di Empoli-Napoli:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze(78′ Henderson), Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin(78′ Haas), Grassi(72′ Solbakken), Fazzini(78′ Elong), Pezzella; Esposito, Colombo(86′ Konaté). A disposizione: Brancoletti, Seghetti, De Sciglio, Marianucci, Tosto, Cacace, Sambia, Henderson, Ekong, Haas, Pellegri, Solbakken, Konaté. Allenatore: D’Aversa

NAPOLI (4-3-3): Caprile; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola(59′ Olivera) ; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano(87′ Mazzocchi), Lukaku(59′ Simeone), Kvaratskhelia(76′ Neres). A disposizione : Turi, Contini, Juan Jesus, Rafa Marin, Mazzocchi, Olivera, Zerbin, Folorunsho, Neres, Simeone, Ngonge, Raspadori. Allenatore: Conte

Reti: 62′ Kvaratskhelia (N);

Ammoniti: 33′ Grassi (E); 37′ Anguissa (N); 76′ Di Lorenzo (N); 96′ Haas (E).