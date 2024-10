Napoli, slitta il rientro di Meret | Con l’Empoli toccherà ancora a Caprile

Durante la partita contro la Juventus allo Stadium, Alex Meret ha rimediato un problema muscolare. I tempi di recupero si stanno per esaurire ed Empoli potrebbe essere la gara giusta per rivederlo tra i convocati, ma il rientro in campo da titolare sembra slittare ancora. In porta con l’Empoli ci sarà ancora Caprile, che non sta facendo male da quando ha avuto l’occasione di scendere in campo.

Il rientro di Meret rimandato alla sfida col Lecce | Con l’Empoli toccherà ancora a Caprile

Stando a quanto riferito da Sky Sport, infatti, Meret non sta ancora benissimo e in prospettiva campionato bisognerà ancora aspettare per rivederlo in campo. Caprile con l’Empoli, con Meret potrebbe rivedersi contro il Lecce.

Ecco quanto scritto dal Napoli il 23 settembre all’interno della nota ufficiale diramata tramite i propri canali di comunicazione: “Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il portiere azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”.