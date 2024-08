Al Maradona finisce 2-1 per il Napoli tra le polemiche. Lukaku e Meret portano Conte a 6 punti

Il Napoli vince in rimonta contro il Parma e ringrazia Meret per il salvataggio finale

Il Parma mostra di essere una squadra organizzata e arriva al Maradona giocando a testa alta e provando a far la partita ma il gol del vantaggio arriva su rigore al 19′ grazie a Bonny che viene atterrato in area da Meret e poi trasforma dagli undici metri. Qualche minuto prima del rigore da segnalare anche una traversa da pochi metri di Kowalski e un palo di Bonny, tutto questo in meno di 30 secondi. Il Napoli fatica a costruire particolari occasioni da gol, solo una parata centrale di Suzuki su Kvaratskhelia al 40′.

Secondo

Il Napoli si affida alle giocate individuali di Kvara anche nella ripresa che crea azioni pericolose compreso la traversa al 66′ di Buongiorno (probabilmente in fuorigioco) grazie a un suo assist. Al 75′ cambia il match con la doppia ammonizione di Suzuki e il terzino destro Del Prato che prende il suo posto in porta perché il Parma ha finito i cambi. Nel recupero il Napoli la ribalta con Lukaku e Anguissa e porta tre punti a casa anche grazie a una super parata di Meret nel finale.

Il tabellino del match

Reti: 19′ Bonny, 92′ Lukaku, 96′ Anguissa

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi (78′ Simeone), Anguissa, Lobotka, Olivera (46′ Spinazzola); Politano (69′ Neres), Kvaratskhelia; Raspadori (62′ Lukaku). All. Conte

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Balogh (73′ Osorio), Circati, Valeri (8′ Del Prato); Bernabè, Sohm; Man, Kowalski (57′ Almqvist), Mihăila (73′ Charpentier); Bonny (57′ Cancellieri). All. Pecchia

Arbitro: Paride Tremolada

Ammoniti: 43′ Anguissa, 58′ Lobotka, 61′ Mihăila, 63′ 75′ Suzuki, 88′ Del Prato

Espulsioni: 75′ Suzuki