Calciomercato Napoli, fatta per Caprile | Chi è il nuovo portiere azzurro

Colpo in entrate per il Napoli, si tratta di Elia Caprile, portiere titolari del Bari che nel corso del finale dell’ultimo campionato di Serie B si è visto sfumare la promozione nella massima serie italiana agli ultimi secondi nel ritorno della finale playoff tra Bari e Cagliari. Il portiere si prepara dunque al salto di categoria. Il Napoli è infatti arrivato al traguardo nella trattativa per il portiere classe 2001, che pagherà tra i sei e i sette milioni di euro ai pugliesi (altra società di proprietà della famiglia De Laurentiis) e a breve farà firmare un contratto fino al 2028 a Caprile. Ad attenderlo c’è l’Empoli, che dopo la cessione da record di Vicario al Tottenham era alla ricerca di un altro numero 1 giovane da lanciare e far crescere.