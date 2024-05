Fiorentina-Napoli, probabili formazioni e dove vederla

In palio l’ottavo posto che in questo momento vuol dire Conference per Fiorentina e Napoli che si affrontano all’Artemio Franchi. La viola ha vinto due partite delle ultime quattro contro i partenopei (1N, 1P), lo stesso numero di successi che ottenne nelle precedenti 15 in Serie A. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN venerdì 17 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Fiorentina-Napoli

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona